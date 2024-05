Campionato pallavolo Csi. Amatoriale misto. L’Albaverde fuori dalla seconda fase per un punto

Delusione in casa Albaverde per l’epilogo del campionato amatoriale misto CSI.La formazione allenata da Giacomo Sanguedolce non ha centrato il passaggio del turno piazzandosi terza nel girone di qualificazione ad una lunghezza dalla seconda posizione ultima utile per accedere alla seconda fase.

Per Adrian Ballarò e compagni sono stati fatali i due recuperi con cui è stato completato il quadro degli incontri della prima fase.Infatti alla formazione nissena non è stata sufficiente la netta vittoria per 0 – 3 (20/25; 23/25; 20/25) a Piazza Armerina contro la Futura nella gara disputata sabato scorso, in quanto alla Pol. Armerina il martedì successivo è bastato un punto conquistato al tie-break contro la capolista Borsi Enna per non essere raggiunta al secondo posto dall’Albaverde.

Onore comunque a tutto il gruppo ben guidato da Giacomo Sanguedolce per l’impegno e l’entusiasmo mostrato in una esperienza che ha costituito una novità per la società della presidente Oriana Mannella.

La classifica finale quindi è la seguente1. Borsi Enna 28 p.ti °2. Pol. Armerina 21 p.ti °3. ALBAVERDE 20 p.ti 4. Polisport Caltagirone 14 p.ti 5. Futura Piazza Armerina 7 p.ti 6. Pantani Villarosa 0 p.ti ° passano il turno