Campionato Misto Csi. L’Albaverde sconfitta dalla capolista Borsi Enna: a rischio il passaggio del turno

L’Albaverde nel campionato amatoriale misto CSI vende cara la pelle contro la capolista Borsi Enna ma l’impegno non basta e viene superata in quattro set, mettendo in discussione il passaggio al turno successivo ad una gara dalla fine del girone di qualificazione.

La squadra allenata da Giacomo Sanguedolce ha iniziato l’incontro, disputato martedì scorso al PalaMilan, con l’approccio giusto, mettendo in difficoltà la formazione ennese che probabilmente non si aspettava un avvio così veemente da parte dei nisseni protagonisti di un primo set vinto meritatamente mettendo in campo buoni contenuti tecnici ed agonistici.A partire dal secondo parziale gli ospiti hanno però progressivamente preso le misure ai padroni di casa facendo valere la loro maggiore prestanza fisica e un tasso di esperienza dei singoli sicuramente superiore.

Alla fine la gara si è conclusa in favore del Borsi Enna, che in rimonta e in crescendo si è imposto con il punteggio di 1 a 3 (25/20; 16/25; 14/25; 11/25).Ora la qualificazione al turno successivo di Adrian Balarò e compagni dipende da due fattori: l’incontro contro la Futura Piazza Armerina nella gara che chiude la stagione regolare dei nisseni, e il recupero tra Borsi Enna e la Polisportiva Armerina in cui le due squadre sapranno già il risultato dell’Albaverde e che, se vinto dalla squadra di Piazza Armerina la consacrerebbe al secondo posto.

Questo lo schieramento dell’Albaverde nella gara persa martedì 30 aprile contro il Borsi Enna:Adrian Ballarò (K), Marcela Bregu, Marcela Braga, Francesco Cambria, Angelica Caramia, Danilo Angelo Costa, Leonardo Infantolino, Ivan Medico, Matteo Miraglia, Barbara Russo, Valentina Scarlata, Andrea Zigarelli, Mattia Falzone (L1), Giuseppe Ficarra (L2).

La classifica del campionato è la seguente (tra parentesi gare vinte e perse):1. Borsi Enna 26 p.ti (9/0) °2. Pol. Armerina 20 p.ti (6/3) °3. ALBAVERDE CL 17 p.ti (6/3) °4. Polisport Caltagirone 11 p.ti (4/5) 5. Futura Piazza Armerina 7 p.ti (2/7) ° 6. Pantani Villarosa 0 p.ti (0/9) ° una gara da recuperareL’incontro Futura – Albaverde si disputerà domenica 5 maggio a Piazza ArmerinaLa gara Polisportiva Armerina – Borsi Enna sarà invece recuperata martedì 7 maggio a Piazza Armerina.