Campionati italiani windsurfer a Mondello: 15-19 maggio. Bruna Ferracane: “Punto a confermare il titolo tricolore”

Ultimi allestimenti logistici e mercoledì 15 maggio alle 14 con lo skipper meeting tra gli atleti si aprirà la 50esima edizione dei Campionati italiani della classe windsurfer, organizzati dal club Albaria collaborato dal Circolo Canottieri Roggero di Lauria. Un’ora dopo, il programma alle ore 15 prevede la “practice race” che servirà agli atleti per testare il campo di regata del golfo Mondello peraltro ben conosciuto dalla grande massa dei circa 100 specialisti della storica tavola a caccia dei titoli tricolori.

Tra i numerosi favoriti ci sarà Bruna Ferracane. Si presenterà all’Albaria a questa cinquantesima edizione dei Campionati italiani windsurfer carica di due freschi e prestigiosi titoli. Il tricolore conquistato nell’ottobre del 2023 a Porto Pino nella costa sud della Sardegna e quello ancora più eclatante, vale a dire il titolo mondiale 2023 tra dicembre e gennaio scorsi a Perth in Australia.

Bruna, marsalese di nascita ma portacolori del club Albaria, oggi deve dividersi tra la passione per la tavola a vela e il suo lavoro di insegnante dopo la laurea in Scienze motorie. “Sono molto entusiasta – dice la ventinovenne cresciuta tra le onde dello Stagnone a Marsala – di tornare a gareggiare a Mondello per difendere il mio titolo italiano. Spero di poter essere in grado di difendermi al meglio dagli attacchi delle altre contendenti. Insegno a Catania dove non mi è facile potermi allenare e soprattutto da sola. Per tenermi in forma, a parte qualche “fuga” a Piombino dove trovo il mio compagno Alessandro Torzoni o a Mondello, sono stata costretta a fare tanti sacrifici partecipando a gare nei weekend, il modo migliore per non perdere la condizione. Tre settimane fa ho vinto ad Olbia la gara femminile e mi sono piazzata al terzo posto assoluto”.

“Tengo molto a fare bene in questo campionato italiano – aggiunge l’atleta dell’Albaria – che rappresenta il primo dei tre principali miei appuntamenti della stagione. Confermarmi al vertice italiano della classe mi darebbe la giusta spinta per affrontare con fiducia e consapevolezza delle mie possibilità, le due prestigiose tappe estive. A luglio mi aspettano i campionati europei a Torbole e a settembre il Mondiale in Spagna. Le regate a Mondello sono sempre assai entusiasmanti. Ci ritroviamo tra tanti amici in un clima sempre di grande festa. Dovrò confrontarmi anche con giovani emergenti, oltre che con le più esperte esponenti della classe. Spero di onorare al meglio i colori dell’Albaria”.