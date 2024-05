Caltanissetta. Il 18 maggio “taglio del nastro” per Radio Opportunity al teatro Rosso di San Secondo

CALTANISSETTA. Taglio del nastro per l’avvio di Radio Opportunity sabato 18 maggio al teatro Rosso Di San Secondo con dj set Roberto Ferrari di Radio Dj.

Radio Opportunity nasce come attività che viene svolta con le scuole e lavora sugli interventi in termini di povertà educativa e sulla riduzione della dispersione scolastica coinvolgendo i giovani appassionati di arte, di musica e di scrittura creativa. Inoltre, grazie al progetto alcuni ragazzi effettuano una formazione in speakeraggio.

Ma Radio Opportunity è anche musica, intrattenimento, rubriche… insomma divertimento. Sabato, a partire dalle ore 23, con evento sold out, la prima diretta radio su larga scala. Per immergersi nella realtà della nuova radio basterà scaricare l’app Radio Opportunity. Già corposo il palinsesto che vedrà, a partire dal 20 maggio, discografia, informazione, curiosità e divertimento, intrattenimento per i giovani che prevede già un appuntamento importante, quello con l’autore multiplatino Valerio Carboni che sarà ospitato nella rubrica Ernyaldisco. Una radio che guarda al sociale e all’intrattenimento puro, sotto la direzione artistica di Carlo Rizioli.

Ai microfoni della nuova radio Ernesto Trapanese con Ernyaldisco on air ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.30 alle 11.30; Tania Costa con Tania da morire ogni mercoledì dalle ore 17 alle 18 ; Donatello Polizzi con Curiosity tutti i giovedì dalle ore 18 alle 19. Ad arricchire la programmazione arriveranno anche le nuove rubriche con Maria Giusi Cannio, Rossana Amico e Giuseppina Amico.