Caltanissetta. Concluso ciclo di visite al Polo – Laboratorio di San Giuliano con una lezione anti spreco per gli studenti dell’ITAS “Russo”

CALTANISSETTA. Con l’ormai imminente chiusura dell’anno scolastico è arrivato alla conclusione anche il ciclo di visite al Polo-Laboratorio di San Giuliano di Caltaqua – Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta.

Per due giorni gli studenti di tutte le quarte classi dell’indirizzo biotecnologico dell’ITAS Luigi Russo di Caltanissetta – guidato dalla Dirigente Maria Rita Basta – con le docenti Maria Rosa Aquilina, Maria Pia Burò, Ilaria Rita Matina e Maria Angela Polizzi hanno visitato il laboratorio acque potabili, uno degli snodi strategici lungo il cammino che l’acqua compie per arrivare sino al rubinetto di casa.

Rispondendo alle domande degli studenti i tecnici e gli operatori specializzati della Società di gestione hanno colto l’occasione per ribadire la necessità di un uso responsabile e consapevole delle risorse idriche. Una sorta di “lezione anti-spreco” che si è tradotta in un invito a una gestione oculata dell’acqua che, specialmente in momenti come questi segnati da una perdurante crisi idrica e con la stagione più calda ormai alle porte, ha bisogno della convinta adesione di ciascuno per riuscire a superare questa fase così delicata.

Il sigillo sulla visita è stato rappresentato dalla consueta foto-ricordo che ha così segnato un’altra tappa lungo il percorso del consolidato rapporto di proficua collaborazione tra Caltaqua e il mondo della Scuola, dell’Università e della formazione che anno dopo anno si concretizza attraverso i progetti dell’area di riferimento Caltaquacampus.