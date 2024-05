Ascolti tv, 2.348.000 spettatori per ‘Makari’ in replica

(Adnkronos) – Su Rai1 nel prime time di ieri sera la replica di 'Makari' è stata vista da 2.348.000 telespettatori pari al 14,7% di share mentre su Canale 5 'L’Isola dei Famosi' – in onda dalle 21,32 all’1,18 – ha totalizzato 1.972.000 telespettatori e il 16,2% di share. Terzo posto per Rai3 con 'Report' che ha raggiunto 1.782.000 telespettatori e uno share del 10,2%. Fuori dal podio su Italia1 'Jack Ryan – L’Iniziazione' è stato seguito da 1.094.000 telespettatori pari al 6,8% di share mentre su Rai2 '9-1-1' ha interessato 746.000 telespettatori (share del 4%) e '9-1-1: Lone Star' ne ha conquistati 796.000 ottenendo uno share del 4,5%. Sul Nove 'Che Tempo Che Fa – Best Of' ha ottenuto invece 618.000 telespettatori e il 3,5% di share mentre su Retequattro 'Zona Bianca' ha totalizzato 598.000 telespettatori e il 4,5% di share. Chiudono gli ascolti del prime time La7 con il film 'L’uomo della pioggia' seguito da 455.000 telespettatori (share del 2,92%) e TV8 con 'MasterChef Italia' visto da 414.000 telespettatori (share 2,9%). Nell'access prime time sulla rete ammiraglia di viale Mazzini 'Affari Tuoi' ha registrato 4.948.000 telespettatori e il 27,1% di share mentre su Canale 5 'Paperissima Sprint' ha interessato 2.572.000 telespettatori, pari a uno share del 14,16%. Nella fascia preserale su Rai1 'L’Eredità weekend' ha ottenuto il 24,2% di share e 3.307.000 telespettatori mentre su Canale 5 'La Ruota della Fortuna' ha totalizzato 2.572.000 telespettatori e il 14,16% di share. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)