Apple presenta iPad Pro con chip M4 e schermo Oled

(Adnkronos) – Apple ha annunciato la nuova versione dell'iPad Pro, arricchendolo di tecnologie avanzate e progettato per offrire un'esperienza utente ottimale sia per i professionisti che per gli utenti generali. Il nuovo iPad Pro sarà lanciato il 15 maggio nei negozi e sarà disponibile in due dimensioni di schermo: 11 pollici e 13 pollici. Il modello da 11 pollici ha uno spessore di 5,3 mm e pesa poco meno di 450 grammi, mentre il modello da 13 pollici è leggermente più sottile a 5,1 mm e pesa 110 grammi in meno rispetto al suo predecessore. Entrambi i modelli sono realizzati con un guscio di alluminio riciclato al 100% e sono disponibili nei colori argento e nero siderale. Apple introduce l'Ultra Retina XDR, descritto come il display più avanzato al mondo. Utilizza la tecnologia OLED Tandem, che intensifica la luminosità dello schermo fino a 1000 nit per i contenuti SDR e 1600 nit per l'HDR. Questa tecnologia permette un controllo preciso del colore e della luminosità a livello di pixel, essenziale per i professionisti che richiedono una gestione accurata del colore. Il cuore delle prestazioni del nuovo iPad Pro è il chip M4 di Apple, basato su una tecnologia a 3 nanometri che migliora l'efficienza energetica e le prestazioni. Questo chip supporta un nuovo motore di display e avanzate capacità di intelligenza artificiale. La CPU è dotata di fino a quattro core di performance e sei core di efficienza, mentre la GPU a 10-core introduce tecnologie come il mesh shading e il ray tracing con accelerazione hardware. Il Neural Engine nel chip M4 è in grado di eseguire fino a 38.000 miliardi di operazioni al secondo, rendendo il nuovo iPad Pro particolarmente efficace per applicazioni IA. Apple ha anche presentato nuovi accessori, come l'Apple Pencil Pro (149 euro) e la nuova Magic Keyboard (a partire da 349 euro), progettati per espandere ulteriormente la funzionalità dell'iPad Pro. Il sistema operativo iPadOS aggiunge nuove capacità, come Stage Manager e miglior supporto per monitor esterni, sottolineando l'obiettivo di Apple di rendere l'iPad Pro una piattaforma più versatile e capace. I prezzi del nuovo iPad Pro partono da 1.219 euro per il modello di 11 pollici, da 1.569 per quello da 13. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)