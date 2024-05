Apple, calano le vendite di iPhone e iPad ma salgono i servizi online

(Adnkronos) – A meno di una settimana dall'evento dedicato alla presentazione dei nuovi iPad, Apple ha pubblicato oggi i risultati del secondo trimestre fiscale del 2024, delineando uno scenario prevedibile per la sua linea di tablet, ormai datata. Le entrate derivanti dalle vendite degli iPad hanno registrato un calo significativo, pari al 17% su base annua, in un periodo di attesa senza precedenti per i nuovi modelli. Parallelamente, le vendite di iPhone hanno mostrato un leggero decremento del 10%, mentre il settore dei servizi continua a brillare con una crescita del 14% rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. Durante questo trimestre, Apple ha anche lanciato il suo headset Vision Pro, ma l'amministratore delegato Tim Cook non ha fornito dettagli sulle prestazioni del prodotto. Nel comunicato stampa, Cook ha espresso entusiasmo per il lancio del Vision Pro e per le potenzialità del computing spaziale. Si tratta dell'ultimo rapporto finanziario prima della conferenza WWDC di giugno, dove Apple rivelerà la sua strategia per integrare funzionalità di intelligenza artificiale generativa nei sistemi operativi iOS, macOS, iPadOS e altre piattaforme. "Crediamo nel potere trasformativo e nella promessa dell'IA, e pensiamo di avere vantaggi che ci differenzieranno in questa nuova era," ha commentato Cook durante la conferenza con gli analisti. Si vocifera che Apple stia esplorando potenziali partnership tra Google e OpenAI. Ma prima di tutto ciò, si prevede che Apple annunci i nuovi iPad Pro con display OLED e i nuovi iPad Air il prossimo martedì, accompagnati da una serie di nuovi accessori. Apple ha annunciato un fatturato trimestrale di 90,8 miliardi di dollari, in calo del 4% rispetto all'anno precedente, e un utile per azione diluito di 1,53 dollari. "Durante il trimestre, abbiamo raggiunto un nuovo record di entrate nel nostro settore Servizi," ha dichiarato Tim Cook. Luca Maestri, CFO di Apple, ha aggiunto che la soddisfazione e la fedeltà dei clienti hanno portato la base installata attiva dell'azienda a nuovi record storici. Il consiglio di amministrazione ha anche dichiarato un dividendo in contanti di 0,25 dollari per azione, in aumento del 4%. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)