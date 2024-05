Agrigento, si è arreso l’uomo che ha accoltellato moglie e figli

È stato arrestato il meccanico 34enne di Cianciana (AG) che nel pomeriggio di oggi ha ferito la moglie e i figli con un coltello. Entrambi i bambini, una di tre e uno di sette, verserebbero in condizioni di salute gravi e sono ricoverati in un ospedale palermitano. L’uomo si era barricato in casa dopo che la moglie era riuscita a sfuggire alla sua furia portando con sé i bambini. Dopo alcune ore si è alla fine arreso ai carabinieri, presenti sul posto con un proprio negoziatore del reparto operativo.