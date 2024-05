1 maggio, Cafà (Fonarcom): “Nuove tecnologie utili per sicurezza sul lavoro”

“Oggi le nuove tecnologie preoccupano, noi invece crediamo sia fondamentale usarle e gestirle bene nel rispetto delle persone e dei lavoratori, garantendo tutte le tutele necessarie sul luogo di lavoro”. Lo ha detto Andrea Cafà, presidente di Fonarcom, durante i saluti di apertura della 7ª edizione della giornata del lavoro Confsal, in corso in Piazza del Plebiscito a Napoli e in collegamento con tutte le regioni d’Italia. “Abbiamo raggiunto grandi obiettivi con Confsal, una delle poche confederazioni capaci di guidare i lavoratori verso il cambiamento, a cominciare dal fondo sulle prestazioni sanitarie ai lavoratori”, ha aggiunto Cafà. “Dobbiamo essere fiduciosi sul futuro e sul valore della tecnologia a supporto dell’uomo”, ha concluso. —lavorowebinfo@adnkronos.com (Web Info)