Trofeo delle Regioni di calcio a 5 in Calabria: Sicilia under 17 in finale

Semifinali in agrodolce per la Sicilia che si qualifica per la finale del Torneo delle Regioni con gli U17 ma viene eliminata negli U19. È questo l’epilogo delle gare disputate oggi. Pertanto saranno i ragazzi di Valera a giocarsi il titolo della prestigiosa manifestazione che si sta disputando in Calabria.

Under 19 Juniores, Sicilia-Calabria 0-1

Si ferma in semifinale la corsa dei campioni d’Italia in carica. Ad andare in finale è la Calabria che nel complesso si è resa più pericolosa e incisiva per tutto l’arco dei due tempi. Gara molto bella ed equilibrata soprattutto nella prima frazione di gioco: i troppi tatticismi lasciano il risultato inchiodato sul pari. Anche se i padroni di casa si rendono più pericolosi e colpiscono due pali a portiere battuto. La Calabria è incisiva in avanti ma poco precisa sottoporta. A rompere l’inerzia della partita ci pensa la compagine di casa a pochi minuti dalla fine con una rete che fa esplodere il palazzetto.

Under 17, Campania-Sicilia 4-7

La Sicilia vola in finale dove affronterà il Piemonte. La replica della finale dello scorso anno questa volta è appannaggio degli isolani che grazie ad una prova tutto cuore e carattere superano la Campania 7-4 e possono festeggiare a questo primo obiettivo. Per i ragazzi di Fabio Valera sognare non costa nulla. Le reti che hanno deciso la gara: doppiette per Martines (Sicurlube futsal) e Castiglione (Atletico Canicattì); poi Salamone (Città di Leonforte), Romano (Gear Piazza Armerina) e Salanitro (Gear). Alla fine grande gesto di fair play con i ragazzi siciliani s consolare i pari età Campania: gesti che fanno bene al calcio