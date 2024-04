Tinder lancia la nuova funzione Share My Date per appuntamenti in sicurezza

(Adnkronos) – Tinder, l'applicazione leader nel settore degli incontri, ha annunciato l'imminente lancio di una nuova funzionalità chiamata "Share My Date". Lo strumento permetterà agli utenti di condividere i dettagli dei propri appuntamenti con amici e familiari attraverso l'app. La funzione nasce dalla constatazione che molti giovani sotto i 30 anni sono già soliti discutere gli aspetti dei loro incontri con il proprio gruppo di amici. Un sondaggio interno all'app ha rivelato che il 18% degli utenti condivide queste informazioni persino con la propria madre. Melissa Hobley, Chief Marketing Officer di Tinder, ha evidenziato che la nuova funzionalità è stata sviluppata per rendere l'esperienza degli incontri non solo più divertente ma anche sicura e rispettosa per tutti gli utenti. "Share My Date" facilita la condivisione dei piani, permettendo agli utenti di concentrarsi sugli aspetti più piacevoli della preparazione di un appuntamento, come la scelta dell'abbigliamento e la preparazione dei temi di conversazione. La funzione consente di condividere dettagli come luogo, data, ora e una foto del partecipante all'appuntamento tramite un semplice link. Gli utenti possono decidere con chi condividere queste informazioni e hanno la possibilità di creare un numero illimitato di appuntamenti, pianificabili fino a 30 giorni prima dell'evento. Inoltre, i dettagli possono essere aggiornati in caso di cambiamenti di ultima ora. "Share My Date" sarà resa disponibile nei prossimi mesi in una serie di paesi tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Australia, Canada, Singapore, India, Irlanda, Germania, Francia, Spagna, Giappone, Brasile, Svizzera, Messico, Paesi Bassi, Italia, Corea, Vietnam e Thailandia. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)