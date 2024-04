Tesla e BYD: le auto elettriche non convincono Wall Street

(Adnkronos) –

Tesla sorpassa nel primo trimestre 2024 la BYD.

Nonostante un inizio anno decisamente sotto le aspettative, Tesla è nuovamente al primo posto nella vendita di auto elettriche a livello mondiale. Da gennaio a marzo 2024, il marchio automobilistico americano specializzato nell’elettrico ha venduto oltre 386.800 unità contro le 300.110 di BYD. Se il colosso cinese è cresciuto sensibilmente rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (+13%), non è altrettanto positivo per il brand di Elon Musk, che nel Q1 del 2024 segna un calo dell’8,5%. Se il mercato non premia le auto elettriche, anche Wall Street c’è sfiducia nel futuro delle EV. Nel frattempo, le case automobilistiche specializzate nella produzione di veicoli a zero emissioni, stanno attuando una politica commerciale aggressiva.

Elon Musk ha così iniziato a rivedere i prezzi di listino delle Tesla, stessa soluzione anche per la BYD, intenta a realizzare auto elettriche sempre più a buon mercato e con un prezzo sensibilmente inferiore ai 20.000 euro. Tutto si gioca ora sui prezzi, con altri marchi generalisti che devono rivedere le proprie attività. Tra queste c’è la Ford, che entro fine anno chiuderà i battenti del suo stabilimento di Oakville, in Canada, sito produttivo che inizialmente doveva produrre solo auto elettriche e che invece, vista la risposta del mercato, sarà definitivamente dismesso. Fanalino di cosa in Europa, per vendita di auto elettriche è l’Italia. Gli incentivi promossi dal governo stanno influendo negativamente sul mercato dell’auto. A marzo le immatricolazioni sono calate del 3,6% rispetto allo scorso anno, con le auto elettriche che segnano un brusco -35,2%. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)