Temu: shopping sicuro per acquirenti esperti

(Adnkronos) – In collaborazione cone: T. F. Fashion Temu è diventata una destinazione di riferimento per gli acquirenti in cerca di offerte imbattibili. Il suo modello "direttamente dalla fabbrica" si traduce in prezzi sempre più bassi e la rende una delle app di shopping più popolari al mondo. Dal suo debutto negli Stati Uniti nel settembre 2022, Temu è ora presente in 59 mercati a livello globale, tra cui Europa, Asia, Africa e Sud America. La piattaforma di e-commerce mette in contatto i consumatori direttamente con i produttori che producono beni a basso costo ed è in grado di offrire prezzi competitivi eliminando gli intermediari e i relativi costi. Tuttavia, il successo di Temu non è passato inosservato ai truffatori, che usano tattiche di impersonificazione e schemi di phishing per indurre i clienti a fornire informazioni personali, inclusi dati bancari e della carta di credito. Ciò ha portato alcune vittime a incolpare erroneamente Temu, ignari di essere caduti preda di truffe esterne. Temu si impegna a fornire un ambiente di acquisto sicuro: utilizza la sicurezza dei pagamenti standard del settore (PCI DSS) e ha superato il rigoroso test MASA (Mobile Application Security Assessment) supportato da Google. Se ti imbatti in qualcosa di sospetto, segnalalo immediatamente per proteggere te stesso e gli altri.

Ricorda: prestando attenzione e segnalando attività sospette, i consumatori possono svolgere un ruolo fondamentale nel mantenere Temu sicuro per tutti gli acquirenti. Da parte sua, Temu si è unita all'Anti-Phishing Working Group, una coalizione globale di oltre 2.000 aziende, società di cybersicurezza e autorità governative per combattere il furto di identità e le frodi online. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)