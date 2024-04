Meta AI promette di trasformare l’interazione con WhatsApp, Instagram e altre app di Meta

(Adnkronos) – Meta, direttamente tramite il suo fondatore Mark Zuckerberg, ha annunciato il lancio di Meta AI. Il nuovo assistente intelligente di Meta è stato progettato per migliorare in modo significativo l'esperienza utente all'interno delle app più popolari, da WhatsApp a Instagram. Lo stesso Mark Zuckerberg, attraverso un post su Instagram ha definito il giorno del lancio un "Big Day" non preoccupandosi di nascondere l'entusiasmo per le avanzate capacità di Meta AI, che promette di assistere gli utenti in maniera proattiva nelle loro attività quotidiane, migliorando non solo l'interazione ma anche l'efficienza nell'uso delle app.. Diversamente dai precedenti investimenti nel Metaverso, che tuttavia ancora non hanno portato i risultati sperati, il lancio di Meta AI segna un cambiamento di strategia. La tecnologia, open source, permette agli sviluppatori di contribuire e adattare l'assistente alle esigenze specifiche degli utenti, garantendo un'integrazione più naturale e una maggiore personalizzazione. Meta AI sarà ovunque nelle app di Meta: dai feed di notizie alla ricerca, fino alle chat. L'utente potrà interagire con l’assistente per una vasta gamma di compiti o per richiedere qualunque informazione.



Cosi lo stesso Zuckerberg in occasione del lancio di Meta AI: "Grandi novità, oggi, sull'intelligenza artificiale. Stiamo rilasciando la nuova versione di Meta AI, il nostro assistente a cui puoi porre qualsiasi domanda attraverso le nostre app e i nostri occhiali. Il nostro obiettivo è costruire l’intelligenza artificiale leader a livello mondiale.



Stiamo aggiornando Meta AI con il nostro nuovo modello di intelligenza artificiale Llama 3 all'avanguardia, di cui siamo open source. Con questo nuovo modello, crediamo che Meta AI sia ora l'assistente AI più intelligente che puoi utilizzare liberamente.



Stiamo rendendo Meta AI più facile da usare integrandola nelle caselle di ricerca nella parte superiore di WhatsApp, Instagram, Facebook e Messenger. Abbiamo anche creato un sito web, meta.ai, da utilizzare sul web.



Abbiamo anche creato alcune funzionalità di creazione uniche, come la possibilità di animare le foto. Meta AI ora genera immagini di alta qualità così velocemente che le crea e le aggiorna in tempo reale mentre stai digitando. Genererà anche un video di riproduzione del tuo processo di creazione."

