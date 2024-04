L’intelligenza artificiale su più modelli di Galaxy, ecco quali

(Adnkronos) – Samsung Electronics ha annunciato l'arrivo delle funzionalità Galaxy AI su una gamma più ampia di dispositivi grazie all'aggiornamento One UI 6.1, che inizialmente era riservato ai modelli di punta della serie Galaxy S24. A partire da marzo, gli utenti delle serie Galaxy S23, S23 FE, Z Fold5, Z Flip5 e Tab S9 hanno avuto la possibilità di scaricare l'update, permettendo a Samsung di raggiungere un numero significativo di consumatori con tecnologie avanzate di IA. I dati mostrano che, fin dal rilascio, ci sono stati 8,8 milioni di download delle funzionalità Galaxy AI, e l'azienda si aspetta che questo numero cresca esponenzialmente. Entro la fine del 2024, Samsung prevede che oltre 100 milioni di utenti nel mondo sfrutteranno le funzionalità offerte da Galaxy AI, tra cui traduzione live, trascrizione live, assistente chat e funzioni di ricerca integrate con Google. L'accoglienza dell'aggiornamento One UI 6.1 è stata eccezionalmente positiva tra gli utenti europei, con quasi il 75% dei possessori di Galaxy Z Fold5, l'80% degli utenti di S23 Ultra, e circa il 65% degli utenti di Tab S9 che hanno scaricato l'aggiornamento, rendendolo uno dei più popolari nella storia dei software di Samsung. Il colosso sudcoreano ha programmato una seconda fase di rollout per maggio, che estenderà le funzionalità Galaxy AI ad altri modelli, inclusi la serie Galaxy S22, i dispositivi pieghevoli Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Flip4, e i tablet della serie Galaxy Tab S8. Questo allargamento della copertura testimonia l'importanza che Samsung attribuisce all'accessibilità e alla diffusione delle tecnologie AI tra i suoi utenti, con un impegno costante verso l'innovazione e l'accessibilità tecnologica. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)