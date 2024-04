Champions, Barcellona-Psg 1-4: Mbappé show e Luis Enrique in semifinale

(Adnkronos) –

Il Psg rifila quattro gol al Barcellona al Montjuïc, si impone 4-1 in rimonta nel ritorno dei quarti di finale e conquista un posto nelle semifinali di Champions League. I campioni di Francia allenati dall'ex Luis Enrique ribaltano il k.o. casalingo subito all'andata per 3-2. I francesi vincono grazie ai gol di Dembélé al 40', di Vitor Ferreira al 54' e alla doppietta di Mbappé su calcio di rigore al 61' e infine al 90'. Alla squadra di Xavi, espulso al 56', non basta il gol iniziale di Raphinha al 12'. La sfida si decide virtualmente al 29' quando Federico Araujo da Silva viene espulso direttamente per un intervento falloso da ultimo uomo ai danni di Barcola: Barca in dieci uomini per un'ora. I parigini prendono in mano le operazioni e vanno a segno quattro volte sfiorando il gol in diverse altre occasioni. Il Barca non molla, provando ad impensierire Donnarumma con Lewandowski, senza però riuscire a portare la sfida ai supplementari. Il Psg potrà così provare a riportarsi ad una finale di Champions dopo quella persa nel 2020 con il Bayern Monaco. E' il Barca a sbloccare la sfida al 12' con Raphinha, dopo una perfetta azione di Lamine Yamal che giunto sulla linea di fondo con un morbido tocco d'esterno trova il tap-in vincente del compagno. Al 21' ancora Barca pericoloso: Mendes rinvia in modo impreciso, ne approfitta Lewandowski che tenta la conclusione non trovando lo specchio di poco. Il Psg si fa vedere al 28' con un tiro potente e ravvicinato di Mbappé respinto con un riflesso da Ter Stegen. Al 29' la svolta con l'espulsione di Araujo. Al 40' arriva il pari dei francesi con l'ex Ousmane Dembelé che mette in rete un preciso servizio di Barcola. Al 54' ancora francesi in rete con Vitor Machado Ferreira che sfrutta al meglio un'azione da corner. Poi sale in cattedra Mbappe che al 61' realizza il calcio di rigore fischiato per un fallo di Cancelo su Dembelè e al 90' cala il poker mettendo in rete una palla incustodita in area dopo il salvataggio dei blaugrana e chiudendo la sfida. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)