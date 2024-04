Basket maschile serie C. L’Invicta Basket vuol battere lo Stringers Reggio Calabria per un posto nei play off

Ultima gara del campionato di serie C per l’Invicta Basket Caltanissetta che affronta in casa al Pala Cannizzaro domenica 14 aprile lo Stringers di Reggio Calabria (ore 18).

Si tratta di un confronto di grande importanza per il quintetto nisseno: un eventuale successo infatti consentirebbe alla squadra di coach Peppe Spena di conquistare un posto nei play off.

L’avversario che l’Invicta affronterà, lo Stringers Reggio Calabria, è squadra insidiosa e di qualità. Tuttavia, l’Invicta Basket appare oltremodo motivata e vuole chiudere la stagione regolare con un successo che gli consenta di conquistare il posto utile per i play off.

Il tutto senza dimenticare che l’eventuale vittoria consentirà comunque di festeggiare quello che è l’obiettivo stagionale della stessa società, e cioè la permanenza in Serie C. Dunque, appuntamento al Pala Cannizzaro per un confronto vibrante dal quale dipenderà la qualificazione o meno dell’Invicta Basket ai play off.