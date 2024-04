Bari, investe bimba di 6 anni e scappa: denunciato

(Adnkronos) – Una bimba di 6 anni è ricoverata in ospedale in prognosi riservata a Bari dopo essere stata investita in via Principe Amedeo, angolo via Ettore Fieramosca al quartiere Libertà del capoluogo pugliese. È accaduto ieri mattina verso le 12:30. La piccola è stata investita da una moto il cui conducente è fuggito subito dopo. Dopo un paio di ore il motociclista è stato individuato e denunciato dalla Polizia locale: risponderà di fuga ed omissione di soccorso oltre che di eventuali violazioni al codice della strada che saranno accertate dopo le indagini in corso anche per la dinamica del sinistro. La bimba è in prognosi riservata al momento. Il veicolo è stato sequestrato. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)