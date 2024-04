Auto contro tir nel tarantino, morti mamma e figlio di 12 anni

(Adnkronos) – Due persone, mamma e figlio di 12 anni, sono morte in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi 16 aprile sulla statale 100 all'altezza di San Basilio di Mottola, in provincia di Taranto, in un tratto già teatro di numerose tragedie. La Kia, a bordo della quale viaggiavano si è scontrata con un tir. Il conducente della vettura, rispettivamente marito e padre delle due vittime, è rimasto ferito in modo grave. Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e 118. Ferito anche il conducente del mezzo pesante. L'asfalto era leggermente viscido per la pioggia. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)