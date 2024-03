Terrorismo, torna la paura in Francia: allarme al livello massimo, è ’emergenza attentati’

(Adnkronos) –

Scatta l'"emergenza attentati" in Francia, dopo l'attacco di venerdì al Crocus City Hall di Mosca rivendicato dallo Stato Islamico (Isis). Lo ha annunciato su 'X' il primo ministro francese Gabriel Attal. La comunicazione è arrivata al termine del Consiglio di difesa e sicurezza nazionale all'Eliseo presieduto dal presidente francese Emmanuel Macron e dedicato all''attentato di Mosca e alle sue conseguenze'. Attal spiega che ''considerata la rivendicazione di responsabilità da parte dello Stato Islamico per l'attacco e le minacce che gravano sul nostro Paese, abbiamo deciso di elevare Vigipirate al suo livello più alto: emergenza attentati''. A gennaio il piano Vigipirate era stato declassato al livello 2, ovvero "sicurezza rafforzata per rischio di attentato". A luglio Parigi ospiterà le Olimpiadi. Il livello più alto di Vigipirate era stato decretato dopo l'attacco con coltello ad Arras, avvenuto il 13 ottobre 2023, e l'assassinio di Dominique Bernard.