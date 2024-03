Sinner-Griekspoor, oggi terzo turno Atp Miami – Diretta

(Adnkronos) – Jannik Sinner in campo contro l'olandese Tallon Griekspoor nel terzo turno dell'Atp Masters 1000 di Miami. L'azzurro, testa di serie numero 2, ha sempre vinto nei 3 precedenti confronti diretti.

Sinner-Griekspoor 2-2 – L'azzurro prende il controllo del gioco con la risposta, Griekspoor è costretto a remare e va in difficoltà: 2 palle break, l'olandese le cancella e annulla anche la terza chance con un vincente prima di pareggiare i conti.

Sinner-Griekspoor 2-1 – Sinner non concede nulla nel secondo game al servizio: 4 punti bastano per chiudere il gioco. Griekspoor regge lo scambio lungo, 13 colpi, ma alla fine sbaglia.

Sinner-Griekspoor 1-1 – L'olandese tiene negli scambi anche se soffre un paio di accelerazioni dell'azzurro: 1-1.

Sinner-Griekspoor 1-0 – Sinner apre il match con due ace nel game iniziale e tiene il servizio a zero.