Salvini: “Leader europei che parlano di guerra e mandare soldati sono un pericolo”

(Adnkronos) – "Sono un pericolo per loro, per noi e per i nostri figli" i "leader europei che parlano di guerra, parlano di bombe, parlano di mandare i soldati a combattere e a morire fuori dai nostri confini". Così il leader della Lega Matteo Salvini in un videomessaggio per la Pasqua pubblicato sui suoi canali social. "Buona Santa Pasqua sperando che i prossimi giorni e le prossime settimane siano di pace, e su questo io da ministro e uomo della Lega ce la metterò tutta", dice Salvini. "Non si può accogliere, integrare nessuno se si cancellano le radici più profonde del nostro essere", afferma ancora il vicepremier e ministro per augurare una "buona santa Pasqua di cristianità e di pace", "una giornata di tradizione e di orgoglio per chi siamo". —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)