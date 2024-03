(Adnkronos) – Spari in strada, alle 9,30 di questa mattina, in via Pian due Torri, in zona Magliana, a Roma. A chiamare i poliziotti, intervenuti sul posto, è stata una donna che, dal suo appartamento, ha sentito i colpi d'arma da fuoco. Affacciatasi alla finestra, ha visto un uomo in strada. La vittima, colpita alle gambe è stata trasportata cosciente ma in codice rosso all'ospedale San Camillo. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)