Pallavolo femminile B2. La Traina non vuol mollare: domenica 10 marzo c’è la trasferta con la Medtrade Palermo

Nel campionato di pallavolo femminile di B2, la Traina Albaverde affronta fuori casa domenica 10 marzo le palermitane della Medtrade (ore 17,30). Un match, quello che attende Moneta e compagne, da non sottovalutare contro avversarie che in casa sanno sempre offrire buone prestazioni.

La Traina Albaverde è sempre seconda in classifica ad un solo punto dalla capolista Modica, ma le ragazze di coach Marco Relato intendono quanto prima agganciare o superare le ragusane per legittimare una supremazia alla quale la presidente Oriana Mannella tiene in maniera particolare.

Reduce dalla bella vittoria casalinga contro la Volley Reghion, la Traina vuole dimostrare di essere in grado di esprimere qualità di gioco e continuità. Per farlo si affiderà a Jennifer D’Antoni, ma anche alla regista Noemi Spena, così come ad elementi di esperienza e valore come Mozio Compagnoni e Franceschini.

Il tutto nell’ottica di legittimare il campionato di vertice fin qui disputato e cercare di conquistare la promozione in B1 che sarebbe un evento di portata storica, dal momento che mai una formazione nissena è riuscita a raggiungere questa categoria.