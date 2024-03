Mostre, da Serao a Deledda fino a Duse: la storia del cenacolo di Olga Ossani a Santa Marinella

(Adnkronos) – Da Matilde Serao a Grazia Deledda, da Maria Montessori a Eleonora Duse. Ma anche Evelina Cattermole, ovvero la 'Contessa Lara'. Scrittrici, artiste e intellettuali che tra fine '800 e inizio '900 si ritrovano e animano il villino a Santa Marinella dove Olga Ossani, giornalista e in prima fila nelle battaglie sui diritti delle donne, e suo marito Luigi Lodi trascorrevano la villeggiatura estiva. E' il 'circolo di Olga Ossani', un cenacolo di donne che ha aperto la strada all'emancipazione femminile, la cui storia è raccontata in una mostra che sarà inaugurata sabato mattina nella cittadina sul mare a due passi da Roma. La mostra a pannelli, corredati da fotografie e QR code che rinvia agli approfondimenti nel sito web collegato www.ilcircolodiolgaossani.it , sarà visitabile nei locali della Biblioteca A.Capotosti, via Aurelia 310, dal 23 marzo al 23 aprile 2024 negli orari di apertura della Biblioteca, dal martedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 lunedì e sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Il progetto è stato realizzato da Crasform Aps, con il contributo della Regione Lazio e il patrocinio del Comune di Santa Marinella. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)