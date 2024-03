Maltempo nel biellese, alberi caduti e allagamenti

(Adnkronos) – Nella notte la pioggia e il vento hanno messo a dura prova i Vigili del fuoco di Biella e dei distaccamenti volontari di Cossato e Ponzone. Una decina gli interventi di cui piante cadute sulle carreggiate, tegole smosse, allagamenti di cantine e qualche canala di abitazioni staccata. Mentre poco prima delle 24 in Corso Risorgimento a Biella, si è abbattuto un albero su di un’autovettura parcheggiata senza coinvolgere persone. Si è provveduto a tagliare con le motoseghe, la pianta caduta, mettere in sicurezza, transennare e delimitare la zona. Sul posto anche i Carabinieri. E sono stati circa 40 gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco del Comando del VCO a cause delle intense precipitazioni che dalla serata di ieri hanno colpito la provincia. Dieci squadre della Sede Centrale, distaccamento di Domodossola, i volontari di Stresa, Varzo e Omegna sono intervenute nel territorio dell'Ossola principalmente per allagamenti, e piccoli smottamenti. Una colata di pietre e fango ha invaso la strada statale numero 549 di Macugnaga al km 8+800 nel comune di Calasca Castiglione, località Molini, coinvolgendo due autovetture. La strada al momento risulta chiusa al traffico in entrambe le direzioni anche per i mezzi in emergenza. Attualmente stanno operando due squadre, una del distaccamento di Domodossola e una del distaccamento volontario di Macugnaga. Sul posto i Carabinieri, il Sindaco di Calasca castiglione e i tecnici Anas. Non si hanno notizie di persone coinvolte dal maltempo. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)