Grande Fratello, stasera la finale: anticipazioni e ultime news

(Adnkronos) – Mancano poche ore alla finale del Grande Fratello, in onda oggi lunedì 25 marzo su Canale5. Durante l'ultima notte in Casa gli inquilini, mostrandosi molto nostalgici, pensano a tutte le emozioni vissute negli ultimi mesi e a tutti quei ricordi memorabili che si porteranno con sé. Tra chiacchiere e condivisioni, molti si dicono curiosi e impazienti di ritornare alle proprie vite, di riabbracciare le proprie famiglie e di iniziare nuovi capitoli della propria vita ricchi di sogni e tanti progetti da realizzare. Ma chi sono i 5 finalisti? Beatrice Luzzi, attrice e regista, è stata la prima finalizta. La notorietà per lei arriva con la soap di successo Vivere, in cui interpreta la giovane e spregiudicata stilista Eva Bonelli. Recita, poi, in moltissime altre serie, tra cui: Don Matteo 4, Sospetti 3, Call Center, Giorni Da Leone 2, Provaci Ancora Prof 3, Medici Miei, I Cesaroni, Rex, L'allieva, Solo Per Amore, Un Posto Al Sole. Negli anni ha lavorato molto anche in teatro portando monologhi di impegno civile, ma è anche autrice televisiva. Laureata in Scienze politiche, è esperta di comunicazione e consulente per enti privati e pubblici nel settore culturale. Ha due figli. Rosy Chin, 37 anni, è nata a Milano ed è una chef: è stata la seconda finalista di questa edizione. È cresciuta in una famiglia di ristoratori, ma si è creata le sue opportunità da sola, grazie a studio, impegno e sacrifici. Oggi gestisce un ristorante di successo a Milano ed è conosciuta come The Queen of Sushi. È grata alla cucina perché l'ha aiutata a lenire le ferite di un passato in cui si sentiva diversa, troppo cinese per gli italiani, troppo italiana per i cinesi. Oggi, invece, ha capito che questo la rende unica. Ha tre figli. Terzo finalista l'attore, regista, ballerino, cantante e scrittore Massimiliano Varrese. La sua carriera inizia nel 1997 con uno spot, ma la svolta arriva nel 1998 quando Raffaella Carrà lo lancia come cantante e ballerino in Carramba che fortuna. Ha recitato in diverse fiction come Carabinieri, Grandi Domani, Il Bello Delle Donne, Il Sangue e La Rosa. Nel 2019 è stato concorrente di Amici Celebrities, arrivando in finale. Attualmente insegna in una scuola di recitazione, ma è anche un grande appassionato di arti marziali (è maestro di Kudo), meditazione e discipline olistiche. Su questi temi ha scritto il libro Il Mio Guru Sgangherato. Ha una figlia. Tra gli anni '80 e i '90 è stata una delle bombe sexy della tv. Laureata in architettura, Simona Tagli – quarta finalista – inizia a lavorare come modella e approda alla tv, la notorietà arriva con Domenica In. Lavora anche con coi Trettré e Francesco Salvi. Nel '90, a TMC, conduce trasmissioni sportive. Tra le tante esperienze anche M'Ama non m'ama, Il grande gioco dell'oca, che conduce con Gigi Sabani, e Il grande gioco del mercante in fiera con Jocelyn, Giochi senza Frontiere con Ettore Andenna, fino ad apparire sulla copertina di Playboy Italia. Poi l'allontanamento dai riflettori e la svolta spirituale. Tutti ricordano un importante flirt del suo passato, quello con il principe Alberto di Monaco, ma le cronache raccontano anche il fidanzamento di 7 anni con Antonio Zequila. La nascita della figlia l'ha ispirata ad aprire un salone di bellezza, il primo dedicato a mamme e bambini, trasformandola in una talentuosa imprenditrice. Perla Vatiero, quinta e ultima finalista, è una delle protagoniste di Temptation Island 2023, dove arriva fidanzata da 5 anni con Mirko Brunetti. La coppia, però, non supera la prova e Mirko lascia Perla e va via con la single Greta Rossetti. Originaria di Angri, laureata in scienze motorie, coltiva due grandi passioni: lo sport e la moda. Quest'ultima è diventata anche la sua professione, Perla, infatti, ha creato un proprio marchio di abbigliamento. Dopo aver decretato i cinque finalisti, in vista della finale, al televoto ci sono altri tre concorrenti: Sergio D'Ottavi, Greta Rossetti e Letizia Petris. In questo caso i voti da parte del pubblico daranno una chance di vittoria a uno degli ultimi gieffini rimasti. Il sesto finalista dunque emergerà dopo il primo Televoto di questa sera. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)