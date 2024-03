Fed lascia i tassi fermi tra 5,25 e 5,50%

(Adnkronos) – La Fed lascia fermi i tassi tra 5,25 e 5,50%. La Federal reserve "non ritiene che sia opportuno ridurre l'intervallo obiettivo fino a quando non avrà acquisito maggiore fiducia nel fatto che l'inflazione si stia muovendo in modo sostenibile verso il 2%", si legge in un comunicato. Il Comitato "è fortemente impegnato a riportare l'inflazione al suo obiettivo del 2 per cento". Nel valutare l'orientamento appropriato della politica monetaria, il Comitato "continuerà a monitorare le implicazioni delle informazioni in arrivo per le prospettive economiche". E "sarebbe disposto ad adeguare l'orientamento della politica monetaria, qualora emergessero rischi che potrebbero ostacolare il conseguimento degli obiettivi del Comitato". —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)