BYD Seagull: la nuova auto elettrica da record

(Adnkronos) – La nuova BYD Seagull è un’auto elettrica destinata a sconvolgere il mercato. Venduta a un prezzo inferiore ai 10.000 dollari, la nuova BYD Seagull è un SUV di piccole dimensioni, ma dalla grande abitabilità. Lunga 3,78 metri, ha una larghezza di 1,71 metri e un’altezza di 1,54 metri, dimensioni queste, che la pongono come diretta concorrente di best seller del mercato italiano ed europeo, prima tra tutte, la Fiat Panda.

Potrebbe essere venduta in Europa, a un prezzo che, considerando le tasse e gli adeguamenti dovuti ai costi di importazione, sarebbe nettamente inferiore ai 20.000 euro. Se così fosse, la Seagull in quanto auto elettrica, non avrebbe concorrenti nel suo segmento di mercato, Dacia Spring, permettendo. I grandi costruttori cinesi sono supportati nella loro economia, dal governo cinese, dunque la loro possibilità di proporre auto elettriche, sempre più evolute e a buon mercato, rischia di far saltare gli equilibri di molti mercati, primo tra tutti, quello americano, seguito da quello europeo. Attualmente in Europa è impensabile proporre un’auto elettrica dai contenuti avanzati, a un prezzo inferiore ai 20.000 euro. Pochissimi produttori sono in grado di farlo, vedi Dacia del Gruppo Renault, ma la Spring è una city car con un’autonomia da vettura urbana. La BYD Seagull è un SUV compatto, con autonomia da vettura di segmento medio. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)