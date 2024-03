Basket serie C. L’Invicta Caltanissetta non vuol fermarsi: con Svincolati Milazzo a caccia di un nuovo successo

Nel campionato di basket maschile di serie C, l’Invicta Basket Caltanissetta affronta sabato 9 marzo alle 19 fuori casa gli Svincolati Milazzo. Lo fa dopo essere tornata al successo domenica scorsa contro lo Sport Club Gravina. Una vittoria rigenerante che ha dimostrato come l’Invicta possa avere le carte in regola per dire la sua in questa stagione di serie C di basket maschile.

Al momento l’Invicta è quinta in classifica con 24 punti, insidiata da dietro dalla Dierre Reggio Calabria che, di punti, ne ha 22. Dunque, la trasferta di Milazzo appare fondamentale nella misura in cui una vittoria consentirebbe di dare ulteriore fiducia nei propri mezzi oltre che di non vedere insidiata la posizione in classifica.

L’Invicta, anche per questa trasferta si affiderà all’esperienza di Giusti, Zarbo e Milosavlijevic ma anche sulla capacità di sfornare punti che ha Railans e sullo stesso Damiano per cercare di piegare una squadra come la Svincolati Milazzo che nel corso del torneo è riuscita ad esprimere una migliore cifra a canestro.