Allarme bomba in stazione Trani, chiuse tutte le scuole

(Adnkronos) – Un biglietto (scritto a mano) lasciato alla Stazione delle Ferrovie dello Stato di Trani che avvisava di una presunta bomba biologica non solo nella stessa infrastruttura ma anche in due scuole della città costiera (una veniva esplicitata l'altra no) ha indotto il sindaco della città Amedeo Bottaro a chiudere per la giornata di oggi tutti gli istituti scolastici cittadini. Disagi si registrano sulla linea adriatica alla circolazione ferroviaria, che è stata sospesa. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)