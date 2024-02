Volley, serie B2 femminile: ripresa del campionato, la Traina Albaverde a Vibo Valentia per difendere il secondo posto

Dopo solo due gare disputate nel periodo che ha visto, a cavallo tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024, due lunghe pause per un totale di sei settimane di fermo negli ultimi due mesi, riprende la serie B2 femminile con un calendario che, non tenendo conto della sosta pasquale, arriverà al termine della stagione regolare senza più interruzioni.

Il cammino della TRAINA SRL riparte da Vibo Valentia dove affronterà la Todo Sport superata nella gara di andata con un netto 3 a 0.

In Calabria le ragazze di Marco Relato si troveranno di fronte una squadra diversa da quella incontrata ad ottobre considerato che nel roster allenato da Claudio Torchia sono arrivate Fabiola De Araujo Sousa, Chiara Angilletta e Giorgia Miceli, mentre la palleggiatrice Milly Apruti e il libero Barbara Napolitano sono transitate al Mascalucia. La De Araujo e l’Angilletta sono due ex. La prima ha militato nelle fila nissene nella stagione 2020/21, mentre Chiara ha indossato la maglia dell’Albaverde dal 2020 al 2022 giocando 26 partite in B2 (totalizzando 173 punti) e vincendo anche un titolo territoriale under 19 (dove nelle fasi finali ha giocato 6 gare totalizzando 95 punti). La TRAINA, attuale seconda forza del campionato, in trasferta è imbattuta con 17 punti conquistati sui 18 disponibili lontano dal PalaCannizzaro, mentre il Todo Sport si trova pienamente impelagato in zona retrocessione ed è reduce dalla dolorosa sconfitta casalinga con il Volley Valley nell’ultima giornata del girone di andata. Il netto divario in classifica tra le due squadre non deve assolutamente rassicurare il team nisseno e in questo la lezione di Paola dove Spena e compagne hanno perso l’unico punto della dotazione in trasferta deve servire da insegnamento, considerato che tutte le formazioni rivali della TRAINA SRL danno sempre il massimo soprattutto quando giocano davanti ai propri sostenitori. Todo Sport – TRAINA SRL è in programma domani 10 febbraio 2024 con inizio alle 17:30 presso il Campo Sportivo Polivalente di Vibo Valentia. Arbitreranno Sarah Maccotta e Giovanni La Mantia entrambi della sezione di Palermo.

Dopo le tredici gare del girone di andata il girone L della serie B2 femminile riparte con una classifica cortissima soprattutto in vetta.

La capolista PVT Modica, rimasta in pieno clima agonistico considerato il doppio confronto di Coppa Italia, vorrà immediatamente cancellare la delusione di Bisceglie, dove non è riuscita a capitalizzare la vittoria casalinga della gara di andata, cercando la vittoria a Marina di Gioiosa in un match che, considerata la classifica della Sensation Profumerie, è alla portata del sestetto modicano.

Un discorso diverso va fatto per il CUS Catania, terzo a due punti dalla capolista Modica, impegnato a Palermo contro il Med Trade.La formazione di Linda Troiano, infatti, confida sul fattore campo per ricominciare nel modo in cui ha concluso il girone di andata e, anche se il coach palermitano dovrà fare a meno di Marta Li Muli (per lei stagione finita) e di Flavia Pecora (transitata a Terrasini in B1), i segnali sono positivi con Angelova e compagne assestate nella parte sinistra della classifica. Dall’altra parte della rete le cussine di Luana Rizzo, vera rivelazione di questo girone, sulle ali dell’entusiasmo non vorranno perdere punti in attesa degli scontri diretti al vertice. Per capitan Ferlito e compagne lo snodo di domenica 11 è quindi un test da non sottovalutare. All’andata le catanesi si imposero con un netto 3 a 0.

Anche il Volley Valley, forte della quarta piazza riconquistata, viaggia oltre Stretto alla volta di Paola. La squadra di Maccarone vorrà bissare il successo dell’andata (un 3 a 0 sofferto comunque nel secondo e terzo set) ma le ragazze di Neri confidano nel fattore campo per trovare punti utili e risalire una classifica che le vede lontane tre lunghezze dalla zona retrocessione.

Si preannuncia sempre avvincente il derby dello Stretto tra la Reghion e La Saracena. Le reggine di coach Pellegrino, reduci dalla sconfitta casalinga con il CUS che ha fatto perdere loro i contatti con le formazioni di testa, cercano un pronto riscatto contro le messinesi che le seguono in classifica anche se distaccate di sei punti.In casa la Reghion ha conquistato 12 punti su 18, mentre soffre di più in trasferta La Saracena con soli 7 punti su 18 (confermati anche dalla sconfitta il tie-break nell’ultima di andata a Marina di Gioiosa dove le ragazze del presidente Luca Leone hanno sprecato un vantaggio iniziale di 1 a 2).E anche nella gara di andata Marika Costabile e compagne sprecarono un vantaggio iniziale uscendo battute dal PalaSerranò al quinto set.

Infine Bricocity Alus Mascalucia e Races Finance S. Lucido appaiate a quota 15 punti ospitano rispettivamente Com.Fer Palermo e Catania Volley. In palio vi sono punti importanti che potrebbero fare allontanare le squadre che giocano in casa in maniera netta, anche se non definitiva, dalla zona calda della classifica. All’andata La Parola e compagne si imposero su Lucrezia Lombardo e compagne al tie-break, mentre le calabre passarono agevolmente a Catania in tre set.