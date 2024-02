Ucraina, Meloni “Questa terra pezzo della nostra casa, difendiamola”

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “Questa terra è un pezzo della nostra casa e noi faremo la nostra parte per difenderla”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo all’aeroporto Antonov-Hostomel di Kiev alla cerimonia in occasione del secondo anniversario dell’aggressione russa contro l’Ucraina. “Questo posto è il simbolo del fallimento di Mosca e il simbolo dell’orgoglio dell’Ucraina. Qui respiriamo la storia e la storia ci ricorda che c’è qualcosa di più forte di missili, bombe, fame, freddo: è l’amore per la propria terra e la libertà” ha aggiunto.(ITALPRESS).

Foto: Ipa Agency