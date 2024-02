Ucciso ad Agrigento: contestato omicidio mediante errore

“Omicidio mediante errore”. Questa la contestazione mossa alle tre persone destinatarie del provvedimento di fermo della Procura di Agrigento, disposto dal pm Gaspare Bentivegna, per pericolo di fuga e di reiterazione del reato: i tre indagati sono stati rinchiusi nella casa circondariale Pasquale Di Lorenzo. Secondo gli investigatori avrebbero voluto e cercato di uccidere il concessionario di auto del Villaggio Mosè, ma nell’esecuzione del reato – per errore appunto – è stata uccisa un’altra persona: Roberto Di Falco, 38 anni di Palma di Montechiaro, che aveva raggiunto il piazzale della concessionaria in compagnia dei tre.

Ai fermi si è arrivati dopo circa 12 ore di indagini, coordinate in prima persona dal procuratore Giovanni Di Leo. Attività investigativa che è ancora in corso e che è quindi relativa. Sarebbe stato appurato che nel piazzale della concessionaria non c’è stata una rissa, ma ci sarebbe stata un’aggressione – quattro contro uno – con conseguente colluttazione.

Ed è durante la colluttazione che è partito il colpo di pistola che ha centrato all’addome il 38enne. Le dichiarazioni acquisite dalla polizia sono contrastanti, se non diametralmente opposte. Alla base dell’aggressione ci sarebbe il pagamento di un’autovettura – durante una ordinaria compravendita – con assegni non esigibili poiché scoperti.