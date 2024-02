Stupro Catania, si cercano video nei telefoni degli indagati

Inizieranno nella giornata di Giovedì – come riferisce LiveSicilia – gli accertamenti sui telefonini sequestrati agli arrestati per lo stupro di gruppo ai danni di una 13enne del 30 gennaio scorso alla Villa Bellini. Uno di quei dispositivi potrebbe aver ripreso la violenza o una delle fasi precedenti o successive. Secondo quanto è emerso, alcuni componenti del branco hanno mostrato delle immagini ai ragazzini, relative alle fasi in cui li stavano osservando.

Sorge da qui il sospetto che gli arrestati possano aver ripreso lo stupro. L’accertamento inizierà giovedì alle 9,30 nella sede del nucleo investigativo dei carabinieri, al Reparto Operativo di Piazza Verga. Si tratta di un accertamento tecnico irripetibile, disposto dalla magistratura. Tecnicamente, si tratta di “accertamenti sul dispositivo telefonico sequestrato” nell’ambito delle indagini