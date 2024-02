Sicilia, Galvagno “Su Pnrr stiamo andando nella direzione giusta”

CATANIA (ITALPRESS) – Iniziata a Catania la due giorni, organizzata da Fratelli d’Italia, dal titolo “Patrioti in Comune. Presente il presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana Gaetano Galvagno che non ha mancato di parlare di impiego dei fondi Pnrr. “La programmazione – ha dichiarato Galvagno – e il lavoro fatto, da quando c’è il Governo Meloni, sono portati avanti in maniera coerente. In Sicilia siamo in linea con il ragionamento effettuato con il ministro Fitto. Stiamo andando nella direzione giusta”. (ITALPRESS).

