Per il secondo anno di fila la Traina Albaverde riceve la benemerenza sportiva “Kalat Winner – Caltanissetta che vince nello sport”

Prestigioso riconoscimento, per il secondo anno, per la Traina Albaverde, società nissena di pallavolo che milita nel campionato di serie B2, che per il secondo anno consecutivo ha ricevuto la benemerenza sportiva per l’anno 2023 nell’ambito del “Kalat Winner – Caltanissetta che vince nello sport”.

L’evento ha registrato la presenza del presidente Oriana Mannella, del tecnico Marco Relato e del capitano Noemi Spena che hanno ricevuto il premio a conferma dell’impegno portato avanti ad altissimi livelli da parte della società di pallavolo nissena.

Grande la gioia e la soddisfazione anche di Sergio e Fabrizio Montagnino, oltre che di tutto lo staff tecnico e della dirigenza di una società che oggi è un autentico fiore all’occhiello della pallavolo nissena in particolare, e dello sport in generale.