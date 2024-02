Non si ferma all’alt dei carabinieri: arrestato

– I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di TRAPANI hanno arrestato un pregiudicato 45 enne, per il reato di resistenza a Pubblico ufficiale. I militari dell’Arma, impegnati in un servizio di pattuglia, intimavano l’alt ad un’autovettura che viaggiava nei pressi della via Tenente Alberti il cui conducente, invece di fermarsi, aumentava la velocità non ottemperando alla richiesta dei Carabinieri e cercando di sottrarsi all’accertamento.

L’uomo è stato fermato dopo un breve inseguimento ma, sceso dall’auto, avrebbe continuato ad opporre resistenza minacciando gli operanti che, nella circostanza, hanno proceduto al sequestro del veicolo, risultato privo di assicurazione. I

l 45enne è stato tratto in arresto e, a seguito dell’udienza di convalida, sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora nei comuni di TRAPANI ed Erice con il contestuale divieto di allontanarsi da casa durante le ore notturne.