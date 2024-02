Meloni “Terzo mandato non crea problemi, discusso in serenità”

ROMA (ITALPRESS) – “Il terzo mandato non era inserito nel nostro programma, non è una materia di iniziativa del governo ma di iniziativa parlamentare. Ci sono state visioni diverse tra i partiti della maggioranza ma in massima serenità, ne abbiamo ampiamente discusso e non è una materia che crea problemi al governo”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Cinque Minuti su Rai1. “Leggo delle ricostruzioni e mi ci scambio sms divertiti con quelli con i quali mi starei insultando, la speranza che la maggioranza crolli è una speranza dell’opposizione, legittima, ma come tutte le speranze della nostra opposizione faremo il nostro meglio per non realizzarla”, aggiunge. “L’Italia viene percepita come il governo più stabile in Europa perchè è il governo più stabile in Europa. C’è un metro facile per giudicare la compattezza di una maggioranza che è la velocità con la quale un governo riesce ad operare” conclude il premier.

– foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).