Eccellenza. Appello del presidente della Nissa Luca Giovannone ai tifosi: “Domenica bisogna esserci per realizzare un sogno”

In vista della 21^ giornata del campionato di Eccellenza il pianeta Nissa torna alla carica. Domenica arriva al Tomaselli il Mazara 46 e la tifoseria è in fibrillazione perchè è una gara importante, uno snodo cruciale che la squadra di Nicolò Terranova non può permettersi di fallire.

E allora ecco che il gran motivatore di tutto l’ambiente Nissa, il presidente Luca Giovannone, ha lanciato un appello alla tifoseria affinchè riempia lo stadio e con la sua presenza e il suo sostegno consenta alla squadra di vincere e di fare la differenza. “Il campionato è giunto nella sua fase cruciale! Domenica, con fischio d’inizio alle ore 15.00, la Nissa affronterà allo stadio “Tomaselli” il Mazara 46, squadra ambiziosa e competitiva che ha già dato dimostrazione delle sue qualità tecniche”.

Secondo Giovannone : “Ora più che mai, è necessaria la presenza in massa allo stadio di voi tifosi, per superare questo ostacolo, tutti insieme e proseguire la corsa per il raggiungimento dei nostri obiettivi. La squadra ha un bisogno assoluto del calore dei suoi tifosi, per questo la società invita tutti i nisseni a recarsi nei punti vendita qui sotto elencati, per acquistare i tagliandi ed essere presenti in un momento così importante per la nostra squadra del cuore! E’, dunque, importantissimo esserci domenica come nelle restanti gare che bisognerà affrontare! L’unione squadra, società, tifosi è fondamentale per raggiungere il nostro grande obiettivo… per realizzare un sogno”.

Per Nissa – Mazara 46 il costo dei biglietti è il seguente: Tribuna “rossa” centrale 15 euro, Tribuna “blu” laterale 10 euro, Curva nord 5 euro, Curva sud, ospiti, 10 euro. Il tagliando della partita è acquistabile anche on line su live ticket.

Per l'acquisto in prevendita ci si può rivolgere a diverse rivendite in città.

Intanto, oggi sabato 10 febbraio alle 15 si gioca a Castellammare la partita tra il Castellammare, quarta forza del campionato, e la vice capolista Pro Favara. Un match che, sulla carta, potrebbe risultare ostico per gli agrigentini, dal momento che il Castellammare è in ascesa e potrebbe diventare un ostacolo non facile da superare per Ficarrotta e compagni. Dunque, in attesa della gara di domani con il Mazara 46, già oggi la Nissa saprà, risultato della Pro Favara alla mano, se il distacco dalla squadra agrigentina resterà immutato (in caso di sconfitta favarese), sarà di 2 punti (in caso di pareggio) oppure sarà azzerato (in caso di vittoria della Pro Favara). (Foto Claudio Vicari)