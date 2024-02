“Carovana” Nissa Rugby in marcia, domenica 11 febbraio; Serie C trasferta a San Giovanni La Punta, under 6 – 12 a Siracusa per “l’Eni Rugby tour”

Domenica densa di impegni per la Nissa Rugby che si prepara in “massa”, atleti e dirigenti, a dirigersi verso la parte orientale dell’isola: in movimento un gioioso “serpentone” formato da un autobus e molte auto.

La prima squadra è impegnata allo stadio Polivalente di San Giovanni La Punta per la gara contro il San Gregorio Rugby, inizio previsto alle ore 15, per il campionato di serie C.

Invece a Siracusa, le categorie giovanili dalla under 6 alla under 12, prenderanno parte al prestigioso “Eni Rugby tour”, progetto dedicato alla promozione del Gioco e dei suoi valori educativi attraverso un articolato programma di momenti ludico-sportivi dedicato a giocatrici e giocatori delle categorie comprese tra Under 6 e Under 12, sviluppato in sette tappe tra il 22 ottobre 2023 ed il 9 marzo 2024.

L’appuntamento sarà ospitato dalla Sicilia, ed in particolare dal Syrako Rugby Club di Siracusa, che domenica 11 febbraio, in collaborazione con il Comitato Regionale Sicilia e con i referenti dell’area di Promozione & Partecipazione della FIR, darà vita al consolidato lavoro di squadra strutturando un’intensa mattinata di attività a tutto ovale. Teatro dell’evento la sede del Club siracusano presso il Campo Scuola “Pippo Di Natale” di Viale Augusto, pronta a reggere il festoso assalto delle 11 società partecipanti (10 siciliane più una pugliese) rappresentate da oltre 300 tra giovani atlete ed atleti e 60 tra dirigenti accompagnatori e tecnici al seguito. A fare gli onori di casa l’Assessore allo Sport Giuseppe Gibilisco, indimenticato ex Campione del Mondo di salto con l’asta. Ad affiancarlo, il Presidente del Comitato Regionale Sicilia Gianni Saraceno, il Coordinatore regionale di Promozione & Partecipazione Carmelo Censabella e il Consigliere regionale, il nisseno, Andrea Lo Celso. Presente anche un info-point di ACTO SICILIA (Alleanza Contro Il Tumore Ovarico), che per la durata dell’evento fornirà consulenze e materiale informativo sul delicato tema della prevenzione.

“La tappa dell’ENI Rugby Tour di domenica prossima si annuncia ricca di emozioni”, commenta il Presidente Saraceno. “La presenza di centinaia di giocatori e giocatrici, sotto lo sguardo partecipe degli staff delle società e delle numerose famiglie, colorerà una giornata che affiancherà al rugby giocato in campo il consueto corollario di valori che il Tour propone in giro per l’Italia: condivisione, socialità, amicizia. Tutto ciò impreziosito dal sostegno di un partner prestigioso come ENI, che proprio nella provincia di Siracusa opera da anni. Per il nostro Comitato sarà una giornata di festa, organizzata con il collaudato supporto della società di casa Syrako Rugby Club, e siamo sicuri che lo stesso accadrà per tutti coloro che si uniranno a noi.”

Questo il programma della giornata: Ore 9.30 Benvenuto del SYRAKO RUGBY CLUB; Ore 10.00 Apertura ufficiale della Tappa di Siracusa dell’Eni Rugby Tour e saluto delle Istituzioni; Ore 10.15 Inizio attività Under 8, Under 10 e Under 12, Attività U6 – Prime Mete nell’area Parco Giochi dedicata; Ore 12.30 consegna premi e gadget; Ore 12.45 terzo tempo

Queste le squadre partecipanti: Appia Brindisi, San Gregorio Catania Rugby, Nissa Rugby, Vulcano Etna Rugby, Malarazza Catania Rugby Club, Amatori Rugby Catania, Archimete Rugby, Ragusa Rugby Union, Messina Rugby 2016, Syrako Rugby Club, Unione Rugby Aquile Del Tirreno