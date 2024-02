Caltanissetta. Eclettica, Risiko: primo torneo del 2024, ecco i 16 finalisti

Nei locali di Eclettica Street Factory di via Rochester a Caltanissetta si è giocato il sesto ed ultimo turno dell’11° torneo di Risiko (primo torneo della stagione 2024), per l’accesso dei primi sedici della classifica alla semifinale di giovedì 29 .

Le giocatrici ed i giocatori iscritti a questo torneo sono stati 28 e dopo sei turni di gioco si cono qualificati alle semifinali: Salvatore Giambra, Alberto Presti, Andrea Kiswarday, Giorgia Moscarelli, Alessia Pinzino, Simone Zammuto, Salvatore Pecoraro, Manlio Pasqualino, Alessandro Sangregorio, Michele Pecoraro, Giambattista Pera, Giancarlo Ciulla, Maurizio Giunta, Simone Pecoraro, Manuel Carapezza e Michele Cammarata.

I semifinalisti si affronteranno giovedì 29 febbraio divisi in tavoli da quattro ed i rispettivi vincitori accederanno al tavolo della finale di giovedì 7 marzo.

Intanto proseguono i preparativi per accogliere i circa 120 partecipanti al Raduno Nazionale di Risiko che si terrà a Caltanissetta nella seconda settimana di luglio e che vedrà la partecipazione di giocatrici e giocatori di tutta Italia, con campioni nazionali e regionali.

Per la prima volta Caltanissetta ospita un evento del genere e i soci del Risiko Club Ufficiale “Eclettica” sono già al lavoro per far passare questi tre giorni a tutti i “risikanti” d’Italia in allegria, spensieratezza e all’insegna del gioco di strategia più bello del mondo.