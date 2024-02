Caltanissetta, doposcuola gratuito al My Academy EAP: “faremo riscoprire la voglia di studiare”

Prende il via il Doposcuola gratuito organizzato da My Academy EAP.

Un’idea che punta a mostrare l’altro lato dello studio, quello della curiosità per apprendere nuove informazioni, della scoperta di nuovi interessi e della formazione in vista di un obiettivo di vita più grande e appassionante.

“L’idea di attivare il “doposcuola” – spiegano i promotori e i tutor che supporteranno gli studenti – è nata dall’esigenza di superare la percezione distorta che vivono spesso i ragazzi nei confronti dello studio, come attività altra da ciò che è veramente divertente, da svolgere per non avere brutti voti a scuola. Abbiamo avvertito l’esigenza di far recuperare la dimensione del piacere che è propria di qualsiasi attività di ricerca e studio”.

L’iniziativa è nata dal partenariato tra eap academy, l’agenzia Formativa Iterego, specializzata nella formazione continua dei lavoratori, e Cifa – confederazione italiana federazioni autonome – in qualità di soggetto rappresentativo del tessuto imprenditoriale del nostro Paese, impegnato a promuovere la cultura e lo sviluppo delle competenze dei giovani per facilitarne l’inserimento lavorativo al termine dei percorsi di studi intrapresi.

“Siamo certi – concludono i promotori – che offrendo ai ragazzi ambienti di aggregazione accoglienti, sicuri e stimolanti, in cui confrontarsi con i pari, sperimentare diverse metodologie di apprendimento individuale e cooperativo, nonchè spazi laboratori in cui sperimentare ciò che imparano, dalla chimica alla scrittura creativa, sarà possibile risvegliare in ciascuno di loro il senso del piacere che è proprio delle attività di studio e di ricerca”.

Il doposcuola my Eap Academy deve essere percepito come un ambiente formativo e di crescita culturale e umana, aperto a tutti i giovani nisseni frequentanti la terza classe delle scuole medie della città di Caltanissetta, un laboratorio in cui tutti i ragazzi, guidati da professionisti dell’Educazione e della Formazione, possono sperimentare il piacere dell’apprendimento individuale e cooperativo.

Un’attività che i ragazzi potranno intraprendere in modo totalmente gratuito ogni martedi e i giovedì dalle ore 15,30 alle ore 18,30 presso i locali del “ Ristorante Didattico “ di My Eap academy in corso Umberto, 146.

Per informazioni è possibile recarsi direttamente nei locali del doposcuola nei giorni indicati o chiamare il 3298353214