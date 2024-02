Calcio Giovanile. Gli Esordienti della Nissa vincono la Sant’Agata Cup a Catania battendo in finale la Soccer School Catania

Gli esordienti della Nissa hanno vinto a Catania la “Sant’Agata Cup” torneo regionale di calcio giovanile. Una affermazione di prestigio, considerato che vedeva la partecipazione delle migliori scuole calcio isolane.

La Nissa, la cui scuola calcio è magistralmente diretta da Alessio Sferrazza, ha battuto in finale la Soccer School Catania. In precedenza, aveva sconfitto nel proprio girone eliminatorio Team Sport, Jonia Calcio e Gymnica di Scordia.

Poi la finale contro i catanesi e una vittoria che è stata accolta con gioia dai ragazzini nisseni, ma anche con estrema soddisfazione da parte di Domenico Giarratana e di tutto lo staff tecnico della scuola calcio Nissa. Grande anche la gioia del presidente Luca Giovannone che sta portando avanti anche un investimento nel settore giovanile in chiave futuro.

Nella Nissa gran belle prove per il portiere Zappia, ma anche per l’altro estremo difensore Bonanno. Per il resto bella prestazione anche per Palumbo in difesa, Miraglia a centrocampo e Di Bella in avanti. Chiusura con il tecnico Domenico Giarratana: <E’ stata una vittoria del gruppo, sono davvero contento per i ragazzi che dopo mesi di duro lavoro trovano le prime soddisfazioni. Continuiamo così>.