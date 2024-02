Basket maschile serie C. L’Invicta batte il Cus Palermo e mantiene il 4° posto solitario in classifica

Nel campionato di basket maschile di serie C vittoria casalinga meritata per l’Invicta Basket che ha superato 68-59 il Cus Palermo. Al Pala Cannizzaro s’è da subito assistito ad una sfida alquanto combattuta ed incerta.

Il quintetto di casa, con Giusti, ma anche con la coppia Railans – Milosavlijevic (nella foto), ha controbattuto ai canestri e ai punti degli ospiti che nel primo tempo hanno tenuto botta bene al quintetto nisseno.

Il primo tempo s’è così concluso 35-38, con un + 3 per i palermitani che sono sembrati in grado di tenere botta ai ragazzi del presidente La Malfa. Nel secondo tempo tuttavia, la musica è cambiata, con la squadra di coach Peppe Spena in grado di annullare i tre punti di svantaggio e di aumentare progressivamente il vantaggio.

Nell’ultimo quarto di gioco, l’Invicta ha aumentato il numero dei giri del suo motore cestistico uscendo fuori con una prestazione che è andata sempre più lievitando sul piano del rendimento e della continuità. Una prestazione che ha permesso di ottenere non solo la vittoria finale 68-59, ma anche di confermare il quarto posto in classifica in solitario nel campionato di serie C che sta vedendo la squadra nissena protagonista di un torneo veramente esaltante sul piano dei risultati e del rendimento.