Basket maschile DR2. Domenica 11 febbraio sfida al vertice tra Cusn Caltanissetta e Salus Priolo

Grande attesa per il big match di domenica 11 febbraio tra Cusn Caltanissetta Basket e Salus Priolo. Si tratta di una sfida per il vertice della classifica che si svolgerà tra le mura amiche del Palacannizzaro questa domenica alle ore 19:45.

Il team di coach Iacolino è pronto a scendere in campo con il coltello tra i denti per vincere questa importantissima partita che farebbe avvicinare il Cusn del prof Armatore e di Paolo Frangiamore ad un passo dalla promozione. L’appello della società nissena, alla vigilia dello scontro con i siracusani, è stato quello che anche per questa sfida ci sia il pubblico delle grandi occasioni ad assistervi.