Basket maschile. Bella vittoria esterna per il Cusn Basket Caltanissetta contro il Grapes Canicattì

Il CUSN Basket Caltanissetta ha conquistato una vittoria epica in trasferta contro Grapes Canicattì, con il punteggio di 61 – 69, regalando agli appassionati uno spettacolo indimenticabile. La partita si è svolta in un clima di grande tensione, con entrambe le squadre che si sono sfidate punto a punto, tenendo il pubblico con il fiato sospeso.

L’equilibrio e l’imprevedibilità hanno caratterizzato l’intero incontro, tanto che al termine del terzo quarto i nisseni si sono trovati a chiudere con un solo punto di svantaggio. Un’impresa che ha reso la sfida ancora più avvincente, culminando in un 4° quarto (parziale 10-19) ricco di emozioni e colpi di scena.

Malgrado la pesante assenza di Claudio Lacagnina (uomo da doppia cifra in ogni match), tra le stelle della serata spicca la brillante performance di Calogero Messina, il quale ha sfoderato la sua migliore prova personale della stagione, contribuendo in modo significativo al successo della squadra, di Angelo Cammalleri (20 punti) cha con la sua esperienza ha messo in continua difficoltà la difesa canicattinese e di Alessandro Minore lottatore continuo su ogni palla.

La determinazione e il talento dei ragazzi del CUSN hanno lasciato il segno sul campo, dimostrando il frutto di un impegno costante e di un lavoro di squadra impeccabile diretto dal coach Iacolino che ha saputo motivare e preparare al meglio la squadra per affrontare una sfida così cruciale.

La soddisfazione per la vittoria è palpabile, segnando un importante passo avanti nella stagione sportiva del CUSN Basket Caltanissetta.

Questa vittoria non solo rafforza la posizione della squadra in classifica, ma conferma anche il suo potenziale e la sua capacità di affrontare sfide ad alto livello. Il CUSN Basket Caltanissetta può guardare al futuro con fiducia, sapendo di poter contare su un gruppo coeso e determinato per raggiungere traguardi sempre più ambiziosi.

Prossimo appuntamento domenica 11 febbraio alle ore 19:45 contro la capolista Polisportiva Salus di Priolo tra le mura amiche del Palacannizzaro per un’altra battaglia sportiva. Tabellino:

Cammalleri 20

Messina 12

Vento 7

Costa 8

Minore 14

Giacalone 2

Turturici 2

Spanò 4