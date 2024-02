Agrigento: ucciso davanti concessionaria, non trovata arma delitto

L’arma del delitto con la quale sarebbe partito il colpo fatale per il 38enne Roberto Di Falco non è ancora stata trovata. L’uomo è morto in seguito a una sparatoria avvenuta nei pressi di una concessionaria, nel villaggio Mosè, ad Agrigento. Si era recato presso la concessionaria per discutere circa la compravendita di un’auto e aveva con sé una pistola, ne sarebbe nata una colluttazione in seguito alla quale sarebbe scattato, forse involontariamente, un colpo all’addome.

L’uomo è morto poco dopo in ospedale. Sul caso indaga la Squadra mobile di Agrigento. Tre uomini sono stati fermat