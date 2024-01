Ventiquattrenne ferito dopo aver raccolto bomba carta per strada che era rimasta inesplosa

Un minorenne e un ragazzo di 24 anni sono rimasti feriti dai botti la scorsa notte vicino Roma e accompagnati al punto di primo soccorso di Tivoli. Il 24enne ha riportato ferite alle mani e all’addome dopo aver raccolto – avrebbe riferito il padre – una bomba carta inesplosa trovata in strada vicino casa ad Albuccione di Guidonia.

Si sta valutando la situazione di un occhio. Accompagnato dal papà al punto di primo intervento di Tivoli, è stato poi trasportato al policlinico Gemelli e non sarebbe in pericolo di vita. Indagini in corso da parte dei carabinieri. Il minorenne, invece, è stato visitato e giudicato guaribile con 5 giorni di prognosi per una ustione dovuto allo scoppio di un petardo.